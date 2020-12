Nach Aussagen zu CDU-Minderheitseregierung Stahlknecht als Innenminister von Sachsen-Anhalt entlassen

Diese Aussagen waren offenbar zu viel: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Freitag seinen Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) entlassen. Dieser hatte in einem Zeitungsinterview den Ton im Koalitionsstreit verschärft – und für den Fall eines Koalitionsbruchs eine CDU-geführte Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. Haseloff ließ mitteilen, das nötige Vertrauen in Stahlknecht sei so gestört, dass der Innenminister nicht mehr der Landesregierung angehören könne.