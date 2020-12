2000 – Holger Stahlknecht tritt in die CDU ein

Stahlknecht ist Staatsanwalt und seit einem Jahr Ortsbürgermeister in der Gemeinde Wellen im Landkreis Börde (und wird dies bis 2011 bleiben). Im Jahr 2000 tritt er in die CDU ein.

2002 – Stahlknecht zieht für die CDU in den Landtag ein

Holger Stahlknecht wird Landtagsabgeordneter. Für die CDU zieht der damals 38-Jährige in Wahlkreis 8 (Wolmirstedt) ins Parlament ein. Seinen Job als Staatsanwalt hängt er an den Nagel. Holger Stahlknecht, geboren 1964, kommt 1995 als Staatsanwalt nach Magdeburg. Gebürtig stammt er aus Hannover. Bildrechte: dpa

2007 – Stellvertretender Fraktionschef der CDU im Landtag

Holger Stahlknecht ist nun rund fünf Jahre Abgeordneter im Magdeburger Landtag, als er stellvertretender Chef der CDU-Fraktion wird. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits zwei Jahre Chef des CDU-Kreisverbands im Ohrekreis (später im Landkreis Börde). Das Amt übt er viele Jahre aus.

19. April 2011 – Von der Abgeordneten- auf die Ministerbank

Seit knapp zehn Jahren ist Stahlknecht nun Abgeordneter im Landtag von Sachsen-Anhalt, als der neue Ministerpräsident Reiner Haseloff den Juristen in sein Kabinett beruft. Stahlknecht gilt als Hoffnungsträger, er bekommt direkt eines der wichtigsten Ministerien: das des Inneren. Im April 2011 wird Stahlknecht als Innenminister vereidigt. Bildrechte: dpa

25. April 2016 – Stahlknecht bleibt Innenminister

Hinter CDU, SPD und Grünen liegen lange Koalitionsverhandlungen. Doch am Ende steht die erste schwarz-rot-grüne Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Bollwerk gegen Rechts zu sein – das haben sich die drei Parteien vorgenommen. Zuvor war die AfD aus dem Stand mit fast 25 Prozent der Wählerstimmen in Sachsen-Anhalts Landtag eingezogen. Holger Stahlknecht bleibt auch in der neuen Regierung Sachsen-Anhalts Innenminister.

17. November 2018 – Der neue CDU-Landeschef heißt Holger Stahlknecht

Strahlender neuer Chef: Holger Stahlknecht wird im November 2018 mit 84,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt. Bildrechte: dpa

14 Jahre lang war Thomas Webel Landeschef der CDU in Sachsen-Anhalt – im November 2018 wird Webel von Holger Stahlknecht abgelöst. Der wird auf einem Landesparteitag in Röblingen am See zum neuen Landeschef gewählt, ohne Gegenkandidaten. Webel war nicht mehr angetreten. In seiner Antrittsrede sagt Stahlknecht, er wolle die CDU bei Wahlen in einen Korridor von 35 bis 40 Prozent zurückbringen. Das Potenzial sei da, ruft Stahlknecht. Zudem schließt er eine Zusammenarbeit mit der AfD konsequent aus.

Aber es wird niemals eine Koalition mit dieser AfD geben, denn dann verschwinden wir in der gleichen Bedeutungslosigkeit wie die SPD. Das wird nicht passieren. Holger Stahlknecht im November 2018

Ministerpräsident Haseloff wünscht Stahlknecht an diesem Tag im November 2018 "viel Glück beim Zusammenhalt Partei". Zu diesem Zeitpunkt gilt Stahlknecht als aussichtsreicher Nachfolger von Haseloff als Ministerpräsident.

22. November 2019 – Rainer Wendt soll Stahlknechts neuer Staatssekretär werden

Sollte Staatssekretär von Stahlknecht werden – wurde es aber doch nicht: Rainer Wendt Bildrechte: dpa Paukenschlag im politischen Sachsen-Anhalt: Holger Stahlknecht will den Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zu seinem neuen Staatssekretär machen. In einer Mitteilung loben Stahlknecht und Regierungschef Haseloff Wendt als "einen der fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei" und als "engagierten Anwalt für die Sicherheit in unserem Land". Schnell wird Kritik an der Personalie laut – auch, weil sie per Pressemitteilung während einer laufenden Landtagssitzung verkündet wird und weder SPD noch Grüne etwas davon wissen.

Beide Parteien verkünden kurz darauf, die Personalie Wendt nicht mitzutragen. Stahlknecht verteidigt sich; sagt, die Ernennung erfolge nach geltendem Recht und nicht nach politischen Vorgaben. Zwei Tage später ist klar: Wendt wird doch nicht Staatssekretär. Stahlknecht übersteht Vertrauensfragen in Fraktion und Landesvorstand nur knapp.

9. März 2020 – Stahlknecht will Spitzenkandidat werden – aber nicht gegen Haseloff