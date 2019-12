Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht will den Druck auf die rechte Szene erhöhen. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dafür brauche man gute Verfassungschutzbehörden und Geheimdienste. Ziel sei es, die rechte Szene zu beobachten. Es müsse verhindert werden, dass zum Beispiel Rechtsrock-Konzerte stattfinden.

Der CDU-Politiker fordert außerdem die Zivilgesellschaft auf, stark gegen Rechtsextremismus aufzubegehren. Rechte Gesinnungstäter müssten zurückgedrängt werden. Sie destabilisierten die Gesellschaft. Die Menschen wollten weiter in Freiheit leben. Dafür seien sie vor 30 Jahren auf die Straße gegangen.

Im Fall um Kreispolitiker Robert Möritz, der in seiner Vergangenheit Verbindungen in die rechte Szene hatte, hat der Minister und CDU-Landeschef Fehler eingeräumt. Es sei Schaden eingetreten, weil der Eindruck gewonnen wurde, dass die CDU solche Menschen decke. In seiner Partei sei aber kein Platz für Extremisten, Hakenkreuze und Nazis.