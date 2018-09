Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat der AfD vorgeworfen, sich bei der Demonstration in Köthen am Sonntag mit Rechtsextremisten gemein gemacht zu haben. Das sagte der CDU-Politiker am Montag bei einer Pressekonferenz in Magdeburg. Die AfD habe sich nicht eindeutig von den 300 bis 400 Rechtsextremisten in Köthen distanziert, kritisierte der Innenminister. Am Ende sei nicht erkennbar gewesen, dass vor Ort unterschiedliche Gruppen demonstriert hätten. Stahlknecht weiter: "Durch ihr Agieren und Bewerben solcher Veranstaltungen bereitet die AfD Extremisten den Boden und macht sie salonfähig."