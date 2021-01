Am Montag ist Stichtag für die 14 Impfzentren in Sachsen-Anhalt. Doch nicht überall geht es direkt am ersten Tag los. Zunächst öffnen die Zentren in Zorbau im Burgenlandkreis, in Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, in Halle, Merseburg (Saalekreis), Quedlinburg (Harz), Sangerhausen (Mansfeld-Südharz), Burg (Jerichower Land) und Staßfurt (Salzlandkreis). Am Dienstag folgt dann der Altmarkkreis Salzwedel mit seinem Impfzentrum in Gardelegen.