Sachsen-Anhalts Bauern auf Sternfahrt nach Berlin

"Ich selber habe das Gefühl, dass der Bauernverband nicht immer die richtigen Akzente gesetzt hat, also nicht die richtigen Forderungen an das Landwirtschaftsministerium gestellt hat." Es werde sehr von Seiten der Industrie aus gesteuert. Der Präsidenten des Bauernverbands Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, wirbt jedoch um Einigkeit unter den Bauern. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ob groß, ob klein, ob bio oder konventionell: Wir müssen mit einer Stimme nach vorne gehen, um ein Gewicht bei der Politik zu haben." Er freue sich, über jeden, der mitarbeite, um etwas für die Landwirtschaft zu tun. "Ich fordere alle auf, uns von unten heraus helfen – vielleicht andere Position zu beziehen, wenn wir das falsch gesehen haben."

Der in Halle forschende Agrarökonom Alfons Balmann kann die Proteste grundsätzlich nachvollziehen, auch wenn er die neue Bewegung skeptisch sieht. Balmann ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle und Mitglied des Agrarbeirats der Bundesregierung.

Agrarökonom und Regierungsberater Balmann: "Die Zahl der Bauernhöfe wird weiter abnehmen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Regierung habe die Bauern beim sogenannten Agrarpaket kaum beteiligt, sagte Balmann der Neuen Osnabrücker Zeitung am Dienstag unmittelbar vor der Bauern-Großkundgebung in Berlin. Zum Teil seien die politisch beschlossenen Maßnahmen für mehr Insekten- und Umweltschutz populistisch. Das treffe die Landwirte in einer Situation, in der viele, auch größere Betriebe nach zwei Dürrejahren und mageren Fleisch- und Milchpreisen finanziell mit dem Rücken an der Wand stünden. "Da musste der Frust raus."