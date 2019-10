Weil die Wirtschaft schwächelt, rechnet das Land Sachsen-Anhalt mit deutlich geringeren Steuereinnahmen. Das teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Danach muss Sachsen-Anhalt laut aktueller Herbst-Steuerschätzung in diesem Jahr Mindereinnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro verkraften.

Michael Richter ist Finanzminister von Sachsen-Anhalt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa In den kommenden beiden Jahren werden es demnach insgesamt 74 Millionen Euro weniger als erwartet sein. Für 2020 wird mit 39 Millionen Euro weniger gerechnet, für 2021 mit 35 Millionen Euro. Finanzminister Michael Richter (CDU) sagte einer Mitteilung zufolge, es werde nicht einfach, die prognostizierten Mindereinnahmen in die Haushaltsberatungen aufzunehmen. Kommenden Dienstag will die Landesregierung beraten, wie sie mit der Herausforderung umgehen könne. Die Zahlen seien ernüchternd, sagte Richter. Aber sie seien beherrschbar. Dass die Steuereinnahmen sinken, hat dem Minister zufolge keine Auswirkungen auf den Schuldenberg des Landes.

Mit mir wird es keinen Haushalt mit neuen Schulden geben. Michael Richter (CDU) Finanzminister von Sachsen-Anhalt

Die sinkenden Einnahmen bei der Steuer bedeuten im Übrigen nicht, dass die Steuereinnahmen nicht insgesamt gut wären. Sie steigen eben nur niedriger als erwartet. Bundesweit bleiben laut Steuerschätzung für dieses Jahr erst einmal 2,6 Milliarden Euro mehr in der Staatskasse.

Zwei Mal im Jahr wird geschätzt Zwei Mal im Jahr schätzen Experten die zu erwartenden Steuereinnahmen von Kommunen, Ländern und Bund. Die Daten sind Grundlage für die Haushaltsplanungen. Die jetzige Steuerschätzung macht weitere Einsparungen bei den Beratungen zu Sachsen-Anhalts Doppelhaushalt 2020/2021 nötig.

Rechnungshof: Land lebt über seine Verhältnisse

Ungeachtet der neuen Steuerschätzung hat der Landesrechnungshof deutliche Kritik an der Landesregierung geübt. Präsident Kay Barthel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Land wirtschafte über seine Verhältnisse. Obwohl die Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren gestiegen seien, sei man nicht in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Da müssten alle Alarmglocken schrillen. Damit spielte Barthel auf den Doppelhaushalt 2020/2021 an, für den nach den Plänen der Landesregierung Rücklagen des Landes angetastet werden müssen. Sollte die Regierung dies weiterhin planen, müsste aber zunächst der Landtag zustimmen.

Bildrechte: Frank Düsekow/LRH Sie müssen sich vorstellen: Sie erben plötzlich, bekommen eine Gehaltserhöhung und gewinnen auch noch im Lotto. Und am Jahresende sind Sie trotzdem nicht in der Lage, Ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Sie können Ihr Haus nicht abbezahlen, Ihr Auto nicht reparieren und müssen sogar noch Ihr Sparbuch plündern, um überhaupt auf Null zu kommen. Kay Barthel, Präsident des Landesrechnungshofes, über die Finanzpolitik der Landesregierung

Kritik äußerte der Chef des Rechnungshofes auch am Hin und Her der Koalition in der Diskussion über den Doppelhaushalt. Vor einigen Wochen war der erste von der Regierung geplante Haushaltsentwurf geplatzt, weil Vertreter der Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen deutliche Kritik geäußert hatten – zum Beispiel an einer ursprünglich geplanten Erhöhung der Grunderwerbssteuer. Barthel: "Die einzige, die einen Haushalt einbringen kann, ist – nach unserer Landesverfassung – die Landesregierung. Erst dann beginnt das parlamentarische Verfahren. Das Prinzip ist durchbrochen worden."