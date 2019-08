Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) hat am Montag das Strategiepapier zum Landesstraßenbau bis 2030 öffentlich vorgestellt. Daraus geht hervor, dass lieber bestehende Straßen saniert als neue gebaut werden sollen. Auch Brücken und Radwege müssen erneuert und saniert werden. Wo zuerst gebaut wird, steht Webel zufolge aber noch nicht fest.

Mit dem Dokument hält der Verkehrsminister nach der Kritik von den mitregierenden Grünen an seiner Strategie zur Verbesserung des Straßennetzes unverändert fest. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann hatte die Strategie als rückwärtsgewandt bezeichnet: "Statt die dringend notwendige Mobilitätswende einzuleiten, reagiert das Ministerium nur auf kaputten Asphalt." Nach Lüddemanns Ansicht braucht es ein modernes Mobilitätskonzept, das alle Verkehrsmittel miteinander vernetzt.

Thomas Webel hält an seiner Strategie für den Bau der Landesstraßen fest.

Webel will bis 2030 alle Landesstraßen in Sachsen-Anhalt sanieren. Sein Argument: Ohne ein intaktes Straßennetz könnten auch E-Autos, Busse und Räder nicht fahren. Webel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, von 4.000 Kilometer Landesstraße sei knapp die Hälfte dringend sanierungsbedürftig. Weitere 800 Kilometer kämen in absehbarer Zeit hinzu.