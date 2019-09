CDU bleibt stur Anwohner zahlen weiterhin für Straßenausbau

Aktuell müssen Anwohner in Sachsen-Anhalt mitzahlen, wenn die Straßen vor ihren Häusern kaputt sind. Manche Sachsen-Anhalter hat das schon fünfstellige Summen gekostet – eine Menge Geld. So berichtet die Mitteldeutsche Zeitung beispielsweise von einem Fleischermeister in Dessau-Roßlau, der 40.500 Euro zu der Straßenbaumaßnahme vor seinem Geschäft beitragen soll. "Völlig unrealistisch und nicht finanzierbar" sei das für ihn. Der Mann will sich gemeinsam mit den anderen Anwohnern der Straße wehren, zur Not mit einer Sammelklage.