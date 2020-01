Wenn alles kommt wie befürchtet, kriegt Petra Dräger-Röder demnächst Post. In dem Brief der Stadt Oranienbaum-Wörlitz wird stehen, dass die Unternehmerin Straßenausbaubeiträge zahlen muss. Mal wieder.

Petra Dräger-Röder ist Unternehmerin in Oranienbaum-Wörlitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Unternehmerin leitet in der Stadt im Landkreis Wittenberg einen Holzfachhandel. Sie und ihre Mitarbeiter verkaufen und bearbeiten Holz – für Türen, Fußböden oder Balkone. Das Grundstück mit Verkauf und mehreren Lagerhallen ist rund 16.000 Quadratmeter groß. Für Dräger-Röder wird diese Größe immer häufiger zum Problem. Denn: In einer alten Satzung der Stadt ist festgelegt, dass Anwohner je nach Größe ihres Grundstücks zur Kasse gebeten werden.



Dräger-Röder kennt das schon. Seit 2000 hat sie nach eigener Berechnung insgesamt 132.300 Euro für den Ausbau von Straßen in der Nachbarschaft berappen müssen – vorausgesetzt, die Unternehmerin muss die 52.550 Euro tatsächlich bezahlen. Ob das so kommt, hängt vom Landtag in Magdeburg ab. Nur wenn die Beiträge rückwirkend abgeschafft würden, blieben der Unternehmerin die Kosten von 52.550 Euro erspart.