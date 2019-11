Landrat Michael Ziche Bildrechte: Altmarkkreis Salzwedel

Von den Kürzungen sind alle Kreise in Sachsen-Anhalt betroffen. Dem Kreis Stendal beispielsweise fehlen dadurch nach eigenen Angaben mehrere hunderttausend Euro. Für den Altmarkkreis Salzwedel bedeutet es etwa eine Million Euro weniger als geplant: Statt erhoffter 3,7 Millionen bekomme der Altmarkkreis für das Jahr 2020 nur noch rund 2,7 Millionen Euro für den Ausbau der Kreisstraßen, teilte eine Sprecherin des Kreises mit. Die Folge: Jedes Jahr können laut Landrat Ziche zwei Kilometer Straße nicht gebaut werden. Ähnliches gelte auch für den Kreis Stendal und den Bördekreis.



Ziche erklärte, das sei eine schlimme Nachricht – mit Blick auf das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in den ländlichen Gebieten. Damit könnten die Landkreise dem Anspruch nicht gerecht werden, zukünftig mehr Geld in den kommunalen Straßenbau zu investieren. Für Kreisstraßen bleibt also weniger Geld.