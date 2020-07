Straßenverkehr Sachsen-Anhalt kehrt zu altem Bußgeldkatalog zurück

Auch in Sachsen-Anhalt kehrt vorerst wieder zum alten Bußgeldkatalog bei Verkehrsdelikten zurück. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums MDR SACHSEN-ANHALT mit. Nach Auffassung des Bundesverkehrsministeriums könnten die neuen Regeln wegen eines Formfehlers ungültig sein.

Eine Regelung, die der Bundesrat in die Verordnung hineingebracht hatte, ist nun der Grund für die Rückkehr zum alten Katalog. Danach droht ein Monat Führerscheinentzug, wenn man in Orten 21 Kilometer pro Stunde zu schnell oder außerhalb von Ortschaften 26 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt.

Zu dem entsprechenden Artikel in der StVO wurde aber in der Eingangsformel der "54. Verordnung zur Änderung straßenrechtlicher Vorschriften" die Rechtsgrundlage für die Fahrverbote nicht genannt, wie aus einem Schreiben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hervorgeht. Er wollte am Freitag mit den Bundesländern über die Folgen beraten. Scheuer hatte schon Mitte Mai signalisiert, die "unverhältnismäßige" Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen zu wollen.