MDR-Intendantin Karola Wille: "Die Rundfunkfreiheit muss verteidigt werden"

MDR-Intendantin Karola Wille hat den politischen Umgang mit der Erhöhung des Rundfunkbeitrags kritisiert. Die Diskussion sei zum Schluss sehr politisiert gewesen, sagte Wille am Freitag im Podcast "Was bleibt?" von MDR SACHSEN-ANHALT. Bei einer Anhörung im Medienausschuss des Landtags in Magdeburg, bei der die Verantwortlichen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent erklärt hatten, habe es viel Erhitztes und Politisches gegeben. "Bei verschiedenen Abgeordneten gab es wenig Zugang zu Fakten", sagte die Intendantin.

Wille verteidigte zudem, dass die Sender nun vors Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen . Die Intendantin sagte, die Rundfunkfreiheit müsse immer wieder verteidigt und geschützt werden. Das habe die Debatte in den vergangenen Wochen gezeigt.

Sonst könnten Sie mit einer politischen Entscheidung, wie viel Geld Sie geben, auf Deutsch gesagt, den Hahn zudrehen. Und dann ist diese Unabhängigkeit einfach gefährdet. Deshalb gibt es diesen Schutz: Dass das Verfahren und das, was die Parlamente in diesem Verfahren dürfen, unter der Überschrift Rundfunkfreiheit steht.

Wille betonte erneut die Bedeutung der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). Sie hatte in den vergangenen Monaten den von den Anstalten angemeldeten Finanzbedarf geprüft, zusammengestrichen und anschließend die Erhöhung um 86 Cent vorgeschlagen. Sollte die Erhöhung nicht kommen, fehlen allein dem MDR in den kommenden vier Jahren rund 165 Millionen Euro. "Das ist ein Landesfunkhaus des MDR, finanziert über vier Jahre." Wille sagte, noch sei unklar, an welchen Stellen in diesem Fall wie viel eingespart werden müsse.