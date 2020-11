Landtag stimmt im Dezember ab Studie: Knappe Mehrheit in Sachsen-Anhalt ist für Erhöhung des Rundfunkbeitrags

Hauptinhalt

Wird der Rundfunkbeitrag in ganz Deutschland im kommenden Jahr erhöht? Die unabhängige Experten-Kommission KEF hat vorgeschlagen, den Beitrag auf monatlich 18,36 Euro zu erhöhen. Dem müssen alle 16 Landtage in Deutschland zustimmen. In Sachsen-Anhalt droht das am Veto von CDU und AfD zu scheitern. Nun zeigt eine neue Studie im Auftrag der ARD: Etwas mehr als die Hälfte der Sachsen-Anhalter ist dafür, dass der Landtag der Anpassung zustimmt.