Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Heftige Kritik an Tullner wegen Stundenkürzungen

Die GEW-Vorsitzende Gerth fordert, dass mehr Personal an Schulen eingesetzt wird. Auch Lehramtsstudierende sollten für den Unterricht eingesetzt werden können. Statt den Unterricht zu kürzen, sollten lieber mehr Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, fordert auch der Rektor der Martin-Luther-Universität in Halle, Christian Tietje. An seiner Hochschule findet der Großteil der Lehrerausbildung im Land statt. 800 Menschen schreiben sich derzeit jährlich für ein Lehramtsstudium in Halle ein. Tietje glaubt, dass es durchaus bis zu 1.000 pro Jahr sein könnten. Dazu müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Der Ruf nach mehr Geld wird zudem von einem Richtungsstreik zwischen Wissenschafts- und Bildungsministerium überschattet. Denn Schulminister Marco Tullner möchte gern vor allem in den Fächern ausbilden lassen, in denen Lehrer fehlen. Sprich in Mathe, Deutsch, den Naturwissenschaften und ausgewählten Fremdsprachen. "Mein Interesse ist einerseits, was die Zahl der Lehramtsstudierenden angeht, eine klare Perspektive zu haben", so der Minister. "Aber natürlich auch, was die fachliche Perspektive angeht. Denn es nutzt ja nichts, wenn wir nach außen melden, dass wir 800 bis 1.000 Absolvierende in Halle ausbilden. Aber am Ende spielt die Fachlichkeit und auch die Schulformspezifik keine Rolle."