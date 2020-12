Im Mai 2018 setzte der EU-Ministerrat einen Prozess in Gang, um das Urheberrecht in der EU zu reformieren und an die Anforderungen von Internet und Digitalisierung anzupassen. Zu den geplanten Punkten gehörte auch, Plattformbetreiber im Internet dafür haftbar zu machen, wenn Nutzer auf diesen Plattformen Urheberrechtsverstöße begingen, etwa wenn sie Inhalte hochladen, an denen sie keine Rechte besitzen. Technisch, kritisierten zahlreiche Politikerinnen, Experten und Internetkonsumenten, sei dieser Vorsatz nur mit Hilfe sogenannter Uploadfilter umsetzbar. Sie fürchteten, dass das Internet als kreativer Raum massiv beschnitten und überwacht werden könnte. Gerade Politiker aus CDU und SPD, die sich für die Reform einsetzen, vermuteten aber, dass große Internetkonzern wie Google versuchten, die Debatte in ihrem Sinne zu beeinflussen. Im März 2019 stimmte das Europaparlament nach diverser Debatte schließlich dem Entwurf für eine neue Richtlinie zu.