Applaus und ein Schmunzeln zwischendurch

Die Sonne scheint inzwischen in den gläsernern Plenarsaal des Landtags. André Poggenburg spricht seinen Fraktionskollegen Robert Farle und Oliver Kirchner, die in der ersten Reihe neben ihm sitzen. Applaus für AfD-Rednerin Lydia Funke, zwischendrin ein Schmunzeln in Richtung des Rednerpults, an dem zu diesem Zeitpunkt Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann steht und über 100 Jahre Frauenwahlrechte spricht.

Es ist kurz nach 13 Uhr, als Poggenburg selbst ans Mikrofon im Plenarsaal tritt – das erste Mal, seit einige Stunden zuvor sein Rücktritt als AfD-Landes- und Fraktionschef bekannt wurde. Die Linke hat eine Aktuelle Debatte zur ihrer Meinung nach "strukturellen Missachtung des Ostens" im Koalitionsvertrag von Union und SPD im Bund auf die Tagesordnung gesetzt. Die Abgeordneten von Linken und SPD haben ebenso wie Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) schon zu dem Thema gesprochen, als der scheidende AfD-Fraktionschef an vierter Stelle der Rednerliste folgt.

Die Rede? Eigentlich wie immer.

André Poggenburg und seine Fraktionskollegen Oliver Kirchner (hinten) und Tobias Rausch (rechts) am Donnerstag im Landtag Bildrechte: dpa Wüsste man nicht um die Ereignisse seit dem Morgen, man könnte meinen, es sei eine ganz normale Landtagsdebatte. André Poggenburg lässt sich in seiner Rede zur GroKo-Politik jedenfalls nichts anmerken. Er spricht in Richtung der SPD von deren "sehnlichen Wunsch nach parteipolitischer Selbstabschaffung"; davon, dass die Sozialdemokraten sich mit ihrem Ja zu einer neuen Koalition mit der Union selbst verraten hätten und die Wähler das entsprechend zu werten wüssten. Poggenburg spricht, wie er im Landtag häufig spricht: rhetorisch geschliffen, häufig laut, in der Sache hart.

Er kritisiert, der Koalitionsvertrag von Union und SPD sei voller Absichtserklärungen, in ihm werde "westlich" gedacht. In einem Punkt stimmt Poggenburg aber sogar der Linken zu: Der Osten werde in dem Vertrag stiefmütterlich behandelt. Auch eine "Ostphobie" hat Poggenburg festgestellt. Fragen oder Anmerkungen zu seiner Rede gibt es keine, nur der Applaus seiner Fraktionskollegen ist ihm gewiss.