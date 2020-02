Sebastian Striegel sieht das Wahlergebnis in Thüringen als Zeichen für die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Grünen-Landeschef Sebastian Striegel sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem Dammbruch. CDU und FDP hätten mit dieser Wahl die AfD mit an die Macht gebracht. Das sei eine Fortsetzung der Entwicklungen in anderen ostdeutschen Bundesländern. "Wir sehen ja auch in Sachsen-Anhalt seit Monaten die Versuche eines AfD-Flügels innerhalb der CDU, die AfD an der Macht zu beteiligen."



Das sei ein ganz klares Signal Richtung Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt. Die CDU werde versuchen, auch hier die AfD mit an der Macht zu beteiligen, vermutet Striegel. "Es muss sehr klar sein, wer CDU oder FDP wählt, wird auch in Sachsen-Anhalt in der Gefahr sein, die AfD 2021 mit an die Macht zu bringen."