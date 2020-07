System der Ausbeutung in der Fleischindustrie? "Wir sind die Sündenböcke der Nation" – wie Tönnies auf die Vorwürfe reagiert

Die Themen und Positionen

Zu Beginn des Gesprächs wurde klargestellt: Es geht um die Arbeitsbedingungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Fleischerzeugungsindustrie. Sprich von denen, die unter anderem im Akkord schlachten, zerlegen, verpacken, reinigen.

Der Sozialauschuss des Landtages hat zum Gespräch über Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie eingeladen. Bildrechte: MDR/Martin Paul

Am deutlichsten hat das Projekt "Beratung migrantischer Arbeitskräfte" über die Einzelheiten zu Ausbeutung in der Fleischindustrie formuliert. Hauptthemen aus der Beratungspraxis am Standort Weißenfels seien:

Erfassung und Überschreitungen der Arbeitszeiten, Rufbereitschaft und Pausenzeiten – sodass es oft zu zehn bis zwölf Stunden Arbeit komme,

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, unbezahlter Urlaub oder Androhung von Kündigung,

fristlose Kündigung oder in großer Zahl abgeschlossene Aufhebungsverträge,

den Arbeiterinnen und Arbeitern würden die Kosten für die Unterbringung, die Arbeitsmaterialien, Vertragsstrafen und für den Transport zwischen Arbeitsorten vom Lohn abgezogen.

Zur Verdeutlichung stellten die Vertreterinnen des Projektes ein typisches Fallbeispiel eines Arbeiters in der Fleischindustrie vor:



"Wir nennen ihn Roman. Er ist 38 Jahre alt. Er ist 2018 nach Sachsen-Anhalt gekommen. Ursprünglich hatte er in Rumänien bei einer Agentur angeheuert, mit dem Ziel in Italien als Mechaniker zu arbeiten. Er hat einen Berufsabschluss als Mechaniker. Er bezahlt 400 Euro dafür, dass er in die Jobvermittlung kommt. Er steigt mit 40 anderen in einen Bus und kommt wenige Tage später in einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt an. Vor Ort wird ihm ein Unterlagenstapel ausgehändigt, Arbeitsverträge und andere Papiere, die blanko gezeichnet werden. Sein Schulenglisch reicht nicht aus, das genau zu verstehen. Mit sechs weiteren Personen bezieht er eine 50 Quadratmeter Wohnung. Er arbeitet insgesamt anderthalb Jahre, hat in dieser Zeit drei verschiedene Arbeitsverträge. Es tauchen Probleme auf, als er versetzt werden soll, in einen anderen Betrieb der fleischverarbeitenden Industrie. Vom Lohn werden ihm zusätzliche Unterkunftskosten, Fahrkosten und nicht alle Stunden abgezogen. Als er versucht, das Problem zu klären, wird er fristlos gekündigt."

Thema Werkverträge

Das Unternehmen legte dar, dass rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Weißenfels arbeiten. 550 seien direkt bei einer der Tönnies-Firmen angestellt. 1.700 haben Werkverträge.



Grundsätzlich seien Werkverträge eingeführt worden, weil nicht ausreichend deutsche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Andreas Töpfer von Tönnies in Weißenfels sagte: "Uns war es nicht möglich, Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu rekrutieren."



Reinhold Dierkes, Geschäftsführer des Weißenfelser Werkes sagte: "Eine Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmen gibt es definitiv nicht."

In Zukunft werde man auf Werkverträge verzichten: "Wir werden ab kommendem Jahr die Werksvertragspartner in unser Unternehmen integrieren."

Personalleiter und Justiziar Martin Bocklage sagte: "Wir fühlen uns so in die Schmuddelecke hineingestellt, dass ein dauerhaftes Arbeiten und ein Rekrutieren von Mitarbeitern so nicht mehr möglich sein wird, wenn es diese gesellschaftliche Kritik gibt. Der Wille des Souveräns ist da, Werkverträge in der Fleischindustrie nicht mehr fortzuführen und diesen Willen müssen wir uneingeschränkt akzeptieren."

Es sei aber wichtig, dass diese Regelung alle in der Branche treffe.

Thema Arbeitsbedingungen

Aus dem Weißenfelser Unternehmen hieß es: "Wir halten die Kritik für maßlos übertrieben. Wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit den Werkvertragsunternehmen zusammen. Das heißt auf dem Gebiet der Entlohnung, der Arbeitszeit, der Unterkünfte, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. Das machen wir permanent", so Andreas Töpfer.

Tönnies werde alles unternehmen, wenn man etwas von Missständen wisse: "Denn wenn wir dem nicht nachgehen würden, hätten wir keine Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe."

Martin Bocklage sagte: "Es ist kein fleischspezifisches Problem. Wir sind aktuell die Sündenböcke der Nation. Bitte weiten Sie Ihren Blickwinkel." Es könne nicht sein, dass die fleischverarbeitende Industrie am Pranger stehe und der Mitarbeiter, der dann nicht mehr Wurst verpackt bei Amazon im Lager steht.

Wenn man schon vor zehn Jahren begonnen hätte, Leuchturm bei Arbeitsbedingungen zu werden, dann wäre man nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen.

"Für uns ist wichtig, dass es alle trifft. Wir haben in der Brache eine Selbstverpflichtung unterschrieben, die systematisch von einigen Unternehmen auch umgangen wird. So dass es bis heute möglich ist, Mitarbeiter ohne Sozialversicherung einzusetzen und es gibt Auswüchse in der Wohnungswirtschaft, die verachtenswert sind."

Thema Wohnbedingungen

Tönnies hat angekündigt als für Wohnungsunternehmer aufzutreten und dann an Mitarbeiter Wohnraum zu vermieten. Außerdem sei man in Gesprächen über die Errichtung von Werkssiedlungen mit den Kommunen. Martin Bocklage sagte, mit Ausnahme von Herrn Risch (Oberbürgermeister der Stadt Weißenfels, Anmerk. d. Red.), sei aber niemand bisher bereit, mit Tönnies über Werkssiedlungen zu sprechen – wohl unter anderem aus Sorge vor Ghettoisierung.