Hintergrund der geplanten Herauslösung: Die Nord-LB wird umgebaut und will sich vom Geschäftsfeld Wohnungswirtschaft trennen. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, die noch mit der Nord-LB unter einem Dach arbeitet, ist aber vor allem in diesem Geschäftsbereich tätig – und gerade in dem Bereich für Sachsen-Anhalt wichtig. Wohnungsbaugesellschaften und auch private Hausbauer in Sachsen-Anhalt nutzen das landeseigene Förderinstitut. Die IB verwaltet viele Fördergeldtöpfe des Landes und unterstützt vor allem den Mittelstand.