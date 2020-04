Vier Wochen, nachdem zur Eindämmung des Coronavirus alle Schulen in Sachsen-Anhalt geschlossen wurden, steht eine baldige Rückkehr der Schülerinnen und Schüler ins Klassenzimmer bevor. Das glaubt zumindest Bildungsminister Marco Tullner. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte er: "Wir sind vorbereitet und haben verschiedene Szenarien entwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir ab 20. April damit anfangen, die Schulen wieder zu öffnen."

Abhängig sei dies jedoch vom Ergebnis eines Gesprächs zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch.

Zunächst sollen aus Sicht Tullners ausschließlich ältere Jahrgänge unterrichtet werden. Der Minister sagte, nur so könne es ein normales Abitur geben. An den Abschlussprüfungen solle festgehalten werden. Zuletzt hatte es in Sachsen-Anhalt heftige Diskussionen gegeben, weil Schülerinnen und Schüler trotz Schulschließungen zu Vorprüfungen einbestellt worden waren.