Zeitweise, so berichten es Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT, standen die Wählerinnen und Wähler sogar Schlange, um ihre Stimme abzugeben – etwa in Stendal. Dort war das Interesse an der Briefwahl zurückgegangen, sagte Stadtwahlleiter Philipp Krüger MDR SACHSEN-ANHALT. Grund dürfte die Briefwahlaffäre im Jahr 2014 sein, bei der Stimmen gefälscht worden waren.