So viele Wölfe leben in Sachsen-Anhalt In Sachsen-Anhalt leben aktuell mindestens 92 Wölfe. Das steht im Monitoringbericht des Wolfskompetenzzentrums in Iden, das die Zahl der Raubtiere beim sogenannten Wolfsmonitoring erhebt. Im abgelaufenen Wolfsjahr (1. Mai bis 30. April) wurden außerdem 56 Übergriffe auf Nutztierherden gezählt, dabei wurden 174 Tiere wie Schafe und Rinder getötet. Dieses Jahr wurden bis Mitte April sieben Angriffe registriert, bei denen 45 Tiere starben.