Das ist das Landesbeamtengesetz Das Landesbeamtengesetz regelt in 125 Paragraphen die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Einstellung, Arbeit und den Ruhestand von Beamten in Sachsen-Anhalt. In ihm ist zum Beispiel das Verbot der Ausübung von Nebentätigkeiten während der Arbeitszeit geregelt. Auch sind Regelungen zur Beurlaubung von Beamten in dem Gesetz enthalten.