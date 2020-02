Sachsen-Anhalts Landesregierung muss den Kommunen beim Unterhaltsvorschuss für Kinder nicht mehr als bisher entgegenkommen. Das Landesverfassungsgericht hat am Dienstag eine Beschwerde von neun Landkreisen zurückgewiesen. Die Kommunen müssen nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT auch die Kosten des Verfahren tragen. Die gesetzlichen Regelungen des Landes zur Übernahme der Kosten für die Vorschusszahlungen verstießen nicht gegen die Landesverfassung, hieß es in der Urteilsbegründung der Richter.

Außerdem argumentierte das Gericht, dass der Staat mit dem Unterhaltsvorschuss nicht die Unterhaltspflichtigen entlasten wolle. Der Staat trete lediglich in Vorleistung, hieß es. Deshalb hätten auch Kommunen die Möglichkeit, ausgezahlte Unterhaltsvorschüsse zurückzubekommen – im Zweifel mit Zwangsvollstreckungen.

Am Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau ist das Urteil gespochen worden. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Seit 2017 haben Kinder länger Anspruch auf das Geld als vorher. So hat es die Bundesregierung entschieden. Das Gericht sollte prüfen, ob die Aufteilung der Kosten zwischen Land und Kommunen neu geregelt werden muss. Nach der momentanen Kostenverteilung trägt der Bund 40 Prozent der Kosten, Land und entsprechender Kreis jeweils 30 Prozent.



Die Landkreise wollten eine Beteiligung von maximal 15 Prozent erklagen und sehen das Land in der Verantwortung. Aus Sicht der Landesregierung steht dagegen der Bund in der Pflicht. Schließlich sei die Bundesregierung durch die Gesetzesänderung für die Mehrkosten verantwortlich, erklärte im Vorfeld des Urteils Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Sozialministerium auf MDR-Anfrage.