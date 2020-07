Der Verfassungsschutz sieht den Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt als größte Gefahr. Das geht aus dem Bericht für 2019 hervor, den Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) und Verfassungsschutzchef Jochen Hollmann am Dienstag vorgestellt haben. Zwar sei die Zahl der organisierten Rechtsextremen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, leicht von 1.300 auf 1.230 gesunken. Das Gefährdungspotenzial, das von diesen Personen sowie weiteren unorganisierten Rechtsextremen ausgehe, sei jedoch gestiegen. "Wir beobachten eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Trauriger Beleg hierfür ist der rechtsterroristische Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019", sagte Stahlknecht.