Jugendämter sollen die Pflegeeltern bei all dem unterstützen und beraten. "Das ist bei einem Verhältnis von einem Betreuer für 60 oder 80, in Einzelfällen sogar 100 Kinder aber schwierig", erklärt Kathrin Kube. Vom Deutschen Jugendinstitut gibt es die Empfehlung, ein Verhältnis von 1:35 oder 1:40 anzustreben. "Das wäre sinnvoll", erklärt Wolfgang Heine, "denn dann hätten die Mitarbeiter die Kraft, nicht nur Feuerwehr zu spielen, wenn es akut brennt, sondern die Kinder auch wirklich zu begleiten. Also nicht nur eine Akte zu führen, sondern wirklich zu kennen und ihre Entwicklung fachlich auf den Weg zu bringen."

Wolfgang Heine: "Kleinstkinder gehören in Familien". Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Dabei steigt die Zahl der Kinder, die in Obhut genommen werden, in den letzten Jahren an. In ganz Deutschland haben die Jugendämter 2018 in rund 50.400 Fällen eine Kindeswohlgefährdung festgestellt. Das waren laut dem Statistik-Portal Statista zehn Prozent mehr als im Jahr davor und der höchste Stand seit Einführung der Statistik 2012. In Sachsen-Anhalt gibt es nach Zahlen des Sozialministeriums derzeit etwa 2.500 Pflegekinder in rund 1.800 Familien. Rund 4.400 Kinder leben hierzulande in stationären Einrichtungen, also Heimen.