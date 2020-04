Das Sommersemester 2020 gelte in ganz Deutschland als Digitalsemester, sagt Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Das sei auch das Einvernehmen in Sachsen-Anhalt. Der Start der Hochschulveranstaltungen am 20. April werde digital erfolgen. Präsenzveranstaltungen könnten frühestens am 4. Mai beginnen – verbunden mit engen Hygiene- und Abstandskriterien und nur für Veranstaltungen, bei denen die körperliche Anwesenheit der Studierenden unerlässlich sei. Als Beispiele nennt Willingmann Präparationskurse und praktische Übungen.