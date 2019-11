Städtepartnerschaft Wernigerode und Hội An Was den Harz und Vietnam verbindet

Wernigerode ist die "bunte Stadt am Harz" – und hat eine ebenso bunte Partnerstadt in Südost-Asien, die Tourismus-Hochburg Hội An in Vietnam. Während viele Städtepartnerschaften nur auf dem Papier bestehen, ist das bei Wernigerode und Hội An anders. Die Städte setzen gemeinsam Projekte um und tauschen sich intensiv aus. Ein Besuch vor Ort.