In Sachsen-Anhalt ist am Dienstag der Startschuss für das Volksbegehren gegen den Lehrermangel gefallen. In Magdeburg stellten die Organisatoren Details und Vorgehen der Aktion vor. Ab Mittwoch läuft dann die Uhr, um ausreichend Unterstützer zu sammeln.

Gleich zum Start der Unterschriftenaktion sind am Mittwoch mehr als ein Dutzend Infostände geplant, um das Vorhaben zu erklären, unter anderem in Magdeburg und Halle. Die Organisatoren haben bis zum 7. Juli Zeit, die benötigten Unterschriften einzuholen.

Der Sprecher des Landeselternrats, Thomas Jaeger, sagte bei der Auftaktveranstaltung in Magdeburg, es gebe sehr viele Anfragen, sich am Volksbegehren zu beteiligen. Die Situation an den Schulen sei schwierig. Sie reiche von durchlöcherten Stundenplänen bis hin zu zusammengelegten Klassen in Turnhallen.