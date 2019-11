Es sei wichtig, dass Kollegen ins Schulsystem kommen, die den Schülern auch etwas beibringen könnten und am Ende nicht nur eine Statistik erfüllten. Dies gelte vor allem für Schulen im ländlichen Raum, sagte Tullner: "Wenn wir jetzt die Stellenanzahl, die notwendig sein soll, noch erhöhen, wird das Problem ja noch verschärft." Laut Tullner müsse deshalb geschaut werden, wie Schulen in größeren Einheiten so organisiert werden, dass ein Mindestmaß an Qualität sichergestellt werden könne.