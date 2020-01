Schulz sagt, dass er die Freien Wähler als Interessenvertretung von unabhängigen Wählergemeinschaften wie "Pro Altmark" in den Kreistagen sowie Stadt- und Gemeinderäten sieht. Außerdem meint er, dass bei den Freien Wählern die Unterstützung der Angelegenheiten auf Kreis-, Stadt- und Gemeindeebene besonderes Gewicht hat – dass also Lokalpolitik besonders wichtig ist.

Was ihn bei den Freien Wählern überzeugt habe, sei vor allem Bürgernähe. Die habe er bei den Altparteien in den vergangenen Jahren zunehmend vermisst, so Kloth. Bei den Freien Wählern dagegen seien viele Mitglied, die in den Kommunalparlamenten tätig seien und somit genau wüssten, was die Bürger beschäftige.