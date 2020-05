Die brauchen nicht nur die Fähigkeit, das Thema zu artikulieren und Personen zu rekrutieren. Sondern die müssen auch eine Expertise auf diesem Gebiet haben. Wenn man sich anschaut, von wem Bürgerinitiativen häufig ausgehen, dann kann man sagen, dass das häufig Menschen sind, die städtisch sozialisiert sind. Und man merkt auch, dass ein großer Teil dieser Initiatoren irgendwie akademisch sozialisiert ist, also mal studiert hat. Nichtsdestotrotz – und das ist das Wichtigste – ist persönliche Betroffenheit immer ein starker Ausgangspunkt für so ein Engagement. Das kann dann auch eine abstraktere Betroffenheit sein.

Nun ist es ja so, dass gerade Bewegungen aus dieser abstrakten Betroffenheit heraus – also zum Beispiel wegen des Klimawandels – besonders viel Resonanz in der Gesellschaft erzeugen. Warum sind gerade die Umweltproteste so präsent?