Ein Jahr nach Hilferuf der Lehrer Was ist aus der Problemschule im Harz geworden?

Sabine Kraus sagt nun: "Die Grundschule in Hessen ist eine Grundschule wie jede andere in Sachsen-Anhalt. Im Vergleich zum Februar 2018 ist Ruhe eingekehrt. Das heißt aber nicht, dass es dort keine Kinder mehr gibt, die schwierig sind und auch mal Stress machen oder dass unter Umständen auch der eine oder andere Lehrer in einer bestimmten Situation auch mal überfordert sein darf. Die Zahl der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten nehmen zu – und im jeweiligen Einzelfall gibt es keine Patentlösung."

Kritik am Umgang mit den Schülern

Es wäre anmaßend für Außenstehende, ein Urteil über die Situation an der Grundschule in Hessen zu fällen. Die Klassenräume bleiben verschlossen. Einzig ein Blick auf den Schulhof ist möglich. Dort spielen an diesem Freitag im März alle Kinder recht unbeschwert. Zwei Lehrerinnen halten Aufsicht. Und als es zum Pausenende ringt, bewegen sich manche Schüler augenscheinlich nur widerwillig wieder hinein – so wie das auf Schulhöfen überall auf der Welt schon immer ist.

"Mein Kind erzählt immer wieder, dass es Schubsereien gibt, dass sich die Schüler gegenseitig beleidigen. Das Gewaltpotenzial ist nach wie vor sehr hoch. Die Lehrer greifen oft nicht ein. Die Kinder müssen das unter sich klären. Schlechtere Schüler werden benachteiligt und nicht genug gefördert", sagt eine Mutter im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Namentlich genannt werden will sie nicht. Denn sie hat Angst, dass das ihrem Kind schaden würde.

Diese Bedenken teilt auch eine andere Mutter, die ebenfalls anonym bleiben will, sich jedoch zu einem Telefongespräch bereit erklärt. "Die Vorfälle spielen sich vor und nach den Pausen in den Klassenräumen ab", sagt sie. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Lehrer überfordert sind, auch wenn es schon besser geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr." Es gebe Maßnahmen wie Förderunterricht, die "auch bei den Kindern gut ankommen", sagt sie und wünscht sich für die Zukunft: "Die Lehrer müssen den Kindern noch mehr zuhören und ihre Probleme ernst nehmen."

Neue Schulleiterin eingesetzt

Die Situation an der Grundschule in Hessen wurden im vergangenen Jahr durch ein ganz menschliches Problem beeinträchtigt: die Krankheit gleich mehrerer Lehrer. Bevor sie den offenen Brief schrieben, waren die Lehrer offenbar stark überlastet. Und auch danach "war es schwierig, dem hohen Krankenstand zu begegnen", erklärt Stefan Thurmann, Sprecher des Bildungsministeriums, auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. "Hier wurde jedoch durch die Rückkehr von Mitarbeitern aus dem Krankenstand Entlastung spürbar."

Lehrkräfte aus Grund- und Förderschulen des Umlandes sprangen im vergangenen Schuljahr in Hessen ein – so wurde der Unterricht aufrechterhalten. Einer dieser "Aushilfslehrer" hat mittlerweile sogar darum gebeten, an der Grundschule in Hessen bleiben zu dürfen. Außerdem gab es eine Neueinstellung im Kollegium.