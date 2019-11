Kommentare im Netz Auch Emojis können strafbar sein: Was online erlaubt ist und was nicht

Online, in Social-Media-Posts und in Foren kochen Gefühle manchmal schneller hoch als in der Realität. Warum das so ist, was Betroffene von Hasskommentaren tun können und ab wann Postings strafbar sind, erklärt eine Anwältin.

Bildrechte: MDR/Martin Paul von Alisa Sonntag, MDR SACHSEN-ANHALT