Verkehrsminister im Interview Webel verspricht besseren Nahverkehr

Wie hier im bayerischen Bad Birnbach könnte auch in Sachsen-Anhalt ein autonom fahrender Minibus auf den Straßen unterwegs sein. (Archivbild 2017) Bildrechte: dpa

An diesen flexiblen Lösungen, wie ferngesteuerte Kleinbusse für den Nahverkehr, forscht unter anderem die Universität Magdeburg. Logistikprofessor Hartmut Zadek sagte bei der Vorstellung des Projektes, wenn die Versorgung mit festen Fahrplänen und echten Busfahrern auf den Dörfern unwirtschaftlicher werde, könnten selbstfahrende Shuttles eine Lösung sein.



So soll schon ab Sommer 2020 in Stolberg in Mansfeld-Südharz und in Magdeburg zwischen dem Wissenschaftshafen und dem Campus der Universität ein autonom fahrender Kleinbus auf einer Teststrecke unterwegs sein. Auch die Idee, Fahrräder auf Zuruf selbstständig durch Magdeburg fahren zu lassen, um als spontane Transportmöglichkeit für Nutzer zu dienen, soll an der Uni in Magdeburg erforscht werden.