Bericht Offenbar weitere CDU-Mitglieder beim umstrittenen Verein Uniter

In Sachsen-Anhalts CDU gibt es offenbar noch mehr Politiker, die Verbindungen zum umstrittenen Verein Uniter haben. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland . Demnach sollen weitere Funktionäre bei Uniter aktiv gewesen oder immer noch aktiv sein.

Ein CDU-Kommunalpolitiker aus Brehna im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist demnach Gründungsmitglied und Vize-Chef des Vereins gewesen. Der Vorsitzende soll aus Gerbstedt im Südharz gekommen sein, dritter Vorsitzender wurde nach dem Bericht André S. aus Halle, der sich in internen Chatgruppen "Hannibal" nennt . Damit waren demnach insgesamt drei der fünf Vorstandsposten mit Vertretern aus Sachsen-Anhalt besetzt. Damit stehe der Verdacht im Raum, dass es in Sachsen-Anhalt ein Uniter-Netzwerk gebe. Zuvor war bekannt geworden, dass der CDU-Kreispolitiker Robert Möritz aus Löbnitz bei Bitterfeld-Wolfen bis vor wenigen Tagen Mitglied bei Uniter war.

Der Verein ist nach Angaben des Recherchenetzwerkes in Halle gegründet worden. 2016 wurde der Verein aufgelöst, in Baden-Württemberg gründete sich allerdings ein neuer Verein mit demselben Namen. Der Verein steht im Verdacht, Teil eines rechtsextremen Netzwerks zu sein. Uniter war durch Recherchen der taz und mutmaßliche Verbindungen zum Rechtsterrorismus in die Schlagzeilen geraten. Das Netzwerk um den Verein und den KSK-Soldaten André "Hannibal" S. wurde als Schattenarmee bezeichnet. Es gebe rechtsextreme Chatgruppen von Bundeswehroffizieren und SEK-Polizisten.