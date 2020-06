Die Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin sowie die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Ebenso in Reisebussen – hier wird allerdings die bisher zusätzliche Abstandsregelung von mindestens 1,50 Metern zwischen den Mitfahrenden aufgehoben.

Nachdem sich das neuartige Coronavirus in Sachsen-Anhalt wochenlang nur sehr langsam ausgebreitet hatte, hatte die Landesregierung die Beschränkungen in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens wieder gelockert. Vorige Woche war es in der Landeshauptstadt Magdeburg zu einem Ausbruch gekommen, in dessen Folge mehrere Häuser in den Stadtteilen Neue Neustadt und Salbke unter Quarantäne gestellt worden waren.