Rainer Wendt, neuer Staatssekretär, sorgt schon vor Amtsantritt für Diskussionen. (Archibild) Bildrechte: ddp

Die Worte von Reiner Haseloff und Holger Stahlknecht klangen begeistert. Rainer Wendt sei einer der "fachkundigsten und bekanntesten Vertreteter der Interessen unserer Polizei", war in einer Mitteilung der Staatskanzlei zu lesen. Die hatte zur Überraschung vieler in Sachsen-Anhalt am Freitag verkündet, dass jener Rainer Wendt neuer Staatssekretär im Innenministerium in Magdeburg wird. Zur Erinnerung: Wendt war bis zuletzt mehr als zehn Jahre lang Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) – und hatte als solcher mit Äußerungen häufiger für Schlagzeilen gesorgt.

Politikwissenschaftler Benjamin Höhne Bildrechte: Institut für Parlamentarismusforschung Einen "Paukenschlag" nannte am Freitag der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne die Personalie. Höhne forscht am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin und hat einen Lehrauftrag an der Uni in Halle. Er sagt: "Das politische Kalkül dieser Personalie liegt auf der Hand. Rainer Wendt ist für Meinungsäußerungen bekannt, die rechts der Mitte bis weit rechts verfangen." Ob man auf diese Weise Wähler mit rechtspopulistischen Einstellungen zurückgewinnen könne, sei aber fragwürdig, sagte Höhne.

Politikwissenschaftler: CDU will Wähler von der AfD zurückholen

Denn als genau so einen Versuch wertet der Politikwissenschaftler die Personalie Wendt: Die CDU will so Wähler von der AfD zurückholen. Rainer Wendt hat in den vergangenen Monaten immer wieder polarisiert. Mit Aussagen über Straftaten von Ausländern hatte er sich beispielsweise den Vorwurf eingehandelt, rechtspopulistische Positionen zu vertreten. Sein aktueller Bestseller "Deutschland in Gefahr" dreht sich um die gesunkene Sicherheit der Bürger, die der Staat nach Meinung von Wendt aufs Spiel setzt.

Politikwissenschaftler Höhne hat allerdings Zweifel daran, dass der Schachzug von Holger Stahlknecht aufgehen wird. "Rainer Wendt", sagt Höhne, "hat bisher vor allem wegen seiner Äußerungen nach außen gewirkt". Als Staatssekretär im Innenministerium sei seine Aufgabe künftig eher, nach innen zu wirken – "um den Apparat im Griff zu halten", wie Höhne sagte.

Bildrechte: dpa Das ist Rainer Wendt Rainer Wendt ist 62 Jahre alt und Vater von fünf Kindern. Er stammt gebürtig aus Duisburg und ist seit 2007 ist er Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Wendt selbst ist jahrzehntelang CDU-Mitglied.