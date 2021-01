Daniel Krause Bildrechte: MDR/ Daniel Krause

Etwa ein Prozent der Einwohner sind gefährdet, so das Ergebnis bundesweiter Erhebungen, so dass in Sachsen-Anhalt von rund zwanzigtausend Menschen ausgegangen werden kann, die ein riskantes Verhältnis zum Glücksspiel haben. Doch tatsächlich spielsüchtig sind deutlich weniger, so Daniel Krause: "Also in Sachsen-Anhalt kann man von rund fünftausend Menschen ausgehen, die ihr Spielverhalten nicht mehr kontrollieren können. Da laufen dann schon mal Schulden von mehreren zehntausend Euro auf. Wenn man nicht rechtzeitig Hilfe sucht, dann rutscht man immer tiefer in den Strudel."