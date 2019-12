Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) zieht eine durchaus positive Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2019. Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT hob er besonders die Großansiedlungen hervor. Die Batteriefabrik Farasis, das Presswerk Porsche und Schuler in Halle und die neue Nutzung Cochstedts als Forschungsflughafen seien erfolgreiche Parameter für Sachsen-Anhalt. Dennoch sei 2019 kein "Aufschwung-Jubeljahr" gewesen, wie man es die letzten Jahre zuvor erlebt habe.

Als großes Ärgernis bezeichnete Willingmann den geplanten Stellenabbau bei Enercon . Unternehmerisch sei da viel schief gegangen. Die Entscheidung von Enercon, dass es günstiger sei, Rotorblätter im Ausland zu produzieren, müsse man jedoch in einer globalisierten Wirtschaft akzeptieren. Der Wirtschaftsminister zeigte sich zuversichtlich, dass die Enercon-Beschäftigten schnell neue Jobs finden würden.

Gleichzeitig bewertet Willingmann die Negativschlagzeilen der letzten Monate als außerordentlich schädlich für das Land. Meldungen wie die jüngsten Personal-Affären in der Koalition würden Wirtschaft und Tourismus schaden.



Vor allem müsse die Kenia-Koalition raus aus dem Modus des Streitens und des Selbstfindungsprozesses. Der Minister zeigte sich verblüfft, was in der CDU die letzte Zeit gelaufen ist und halte es für wichtig wieder zur Sacharbeit zurückzukehren.