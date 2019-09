In Sachsen-Anhalt gehen schon seit Jahren immer weniger neue Windkraftanlagen ans Netz. Bisheriger Tiefpunkt dieses Trends ist das laufende Jahr. Zahlen des Bundesverbands Windenergie zufolge wurden bis Juni 2019 in Sachsen-Anhalt lediglich zwölf neue Windräder mit einer Gesamtleistung von 43 Megawatt (MW) neu errichtet. Verglichen mit den im Jahr 2018 bereits ans Netz angeschlossenen Windrädern mit einer Gesamtleistung von über 5.000 MW entspricht das einem verschwinden geringen Wachstum von nicht einmal einem Prozent im laufenden Jahr.

Große regionale Unterschiede

Allein das Kohlekraftwerk Schkopau im Süden Sachsen-Anhalts hat eine Gesamtleistung von 900 MW. Bildrechte: IMAGO Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT zeigen jedoch, dass der Ausbau der Windkraftanlagen in den vergangenen Jahren nicht im ganzen Bundesland zum Erliegen kam. Denn während im Landkreis Börde von 2015 bis 2018 lediglich ein neues Windrad in Betrieb ging wurden im gleichen Zeitraum im Altmarkkreis Salzwedel 40 Anlagen in Betrieb genommen. Spitzenreiter in diesem Zeitraum ist aber der Landkreis Stendal. Hier sind von 2015 bis 2018 99 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 300 MW ans Netz gegangen.

In diesem Jahr kam der Ausbau der Windenergie aber auch in diesen Landkreisen faktisch zum Erliegen. Während im Kreis Stendal bis Juli immerhin noch 11 Anlagen mit fast 30 MW Gesamtleistung ans Netz gingen, kam im Altmarkkreis Salzwedel nicht ein neues Windrad hinzu. Auch in allen anderen Landkreisen wurden in diesem Jahr bislang keine neuen Windkraftanlagen in Betrieb genommen.

Eine Ausnahme bildet nur der Kreis Anhalt-Bitterfeld. Hier gingen von Januar bis Juli dieses Jahres sechs Windkraftanlagen mit insgesamt 21 MW in Betrieb. Im gleichen Zeitraum wurden aber auch zwölf Anlagen mit einer Gesamtleistung von 19 MW zurückgebaut. In Summe ist der tatsächliche Ausbau der Windenergie im laufenden Jahr also auch in Anhalt-Bitterfeld nur marginal. Der Ausbau von Windenergie in Sachsen-Anhalt stockt. Bildrechte: MDR/Florian Leue

Bundesweiter Trend

Allerdings ist diese Entwicklung keineswegs nur in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Denn der Ausbau der Windenergie stockt in ganz Deutschland. So wurden im ersten Halbjahr 2019 bundesweit nur 86 Windkrafträder errichtet. Das ist so wenig wie noch nie seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetz der Bundesregierung.