Als die sich ausbreitende Pandemie im Frühjahr 2020 den Kontakt zwischen Therapeuten und Patienten erschwerte, reagierte Weber: Man bot die Software kostenlos an. Patienten konnten nun auch zu Hause üben. Für Hasomed hat sich die Aktion gerechnet, viele neu gewonnen Kunden bleiben auch nach den Lockerungen dabei.

Als Matthias Weber 2017 die alleinige Geschäftsführung übernahm, habe er das Unternehmen "komplett neu aufgesetzt". Webers Vater habe viele Entscheidungen selbst getroffen, saß teilweise bis in die Nacht im Büro. Für den Sohn keine Option. Weber sagt, er habe der Hasomed eine teamorientierte Arbeitskultur verordnet. Man arbeite mit flachen Hierarchien, in wechselnden Einheiten und mit klaren Zeitvorgaben. Im Gespräch fallen Schlagworte wie "New Work", "Agiles Arbeiten" und "Digitalisierung". 2019 konnte Hasomed seinen Umsatz vervierfachen und einen deutlichen Gewinn einfahren.