Kolumne Die AfD, die Kirchen und der (un)heilige Geist

Wenn man wissen will, wer im Magdeburger Landtag Gesetze verabschiedet oder stoppt, dann schaut man im Abgeordneten-Handbuch nach – ein schmales Büchlein mit der Kurzvita der gewählten Volksvertreter. Von den insgesamt 21 Abgeordneten der AfD geben drei an evangelischen Glaubens zu sein, ein weiterer wird als Katholik geführt, die übrigen bezeichnen sich entweder als konfessionslos oder machen überhaupt keine Angaben zu ihrer religiösen Verfasstheit.

Als Christen-Partei kann man also die AfD wahrlich nicht bezeichnen und damit entspricht die Landtagsfraktion der Deutsch-Alternativen in etwa dem Durchschnitt der Sachsen-Anhaltischen Bevölkerung. Denn Sachsen-Anhalt ist ein Landstrich, in dem die Mehrheit der Menschen vergessen habe, dass sie Gott vergessen hat, so jedenfalls formulierte es Magdeburgs Domprediger Uhle-Wettler in seiner Predigt zum Ostersonntag. In keiner Region Deutschlands ist die Kirchenferne größer und ausgerechnet hier fühlt sich nun also die AfD von den Kirchen ausgegrenzt. Das bedarf einer etwas gründlicheren Betrachtung.

Jesus, der Prototyp eines Gutmenschen

Dass es Probleme zwischen der AfD und den Kirchen gibt, kann dabei eigentlich nicht verwundern. Denn die Christen sind, zumindest wenn sie nur ein paar der christlichen Grundsätze beherzigen, per se Gutmenschen. Und auch Nichtchristen werden wohl einräumen müssen, dass dieser Jesus wohl als Prototyp eines Gutmenschen gelten kann. Die Bergpredigt mit ihren radikalen Aussagen zur Feindesliebe kann als Manifest der Gutmenschlerei gelesen werden, zumal jeder Christ aufgerufen ist, sich am Leben des Heilands zu orientieren. Neben der Gewaltfreiheit gehört dazu eben auch das Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft, eine Haltung, die von scharfen Kritikern ja gerne auch als "linksgrün versifft" bezeichnet wird.

Das Neue Testament, also jener Teil der Bibel, der Episoden aus dem Leben Jesu nachzeichnet, ist voller solcher Erzählungen. Die beliebte Frage, was würde wohl der Herr Jesus heute dazu sagen, lässt sich natürlich nicht zweifelfsfrei beantworten. Aber mit seiner Aufforderung, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, kann man wohl annehmen, das Jesus sich in keiner Partei besonders heimisch gefühlt hätte. Aber Jesus war eben auch ein Religionsstifter und kein Parteigründer. Das allerdings entbindet die Christen nicht davon, sich einzumischen, was in Ostdeutschland auf Grund der Kirchenferne besonders erklärungswürdig zu sein scheint.

Globalisierung fürs Christentum nichts Neues

Dieses Problem zeigt sich auch anderswo. Als etwa bei den Pegida-Demonstrationen in Dresden schwarz-rot-goldene Kreuze auftauchten, so zeugte das von einer tiefen Unkenntnis, denn das Christentum kennt weder Nationen noch Nationalfarben, sondern nur Menschen, die zudem auch noch alle gleich sind.

Der Heilige Mauritius, Schutzpatron des Magdeburger Domes Bildrechte: dpa Das Christentum ist nämlich älter als die Idee einer Nation und zu früheren Zeiten scheint den Menschen dieser Umstand auch durchaus bewusst gewesen zu sein. So ist der Schutzpatron des Magdeburger Domes, der Heilige Mauritius, kein germanischer Krieger, sondern ein schwarzer Heerführer aus Ägypten. Und die Schutzpatronin des Domes, die Heilige Katharina, hat ebenfalls nie einen Fuß nach Europa gesetzt, denn sie lebte der Legende nach ebenfalls im Morgenland. Und ebenso wenig ist es Zufall, dass jene drei Weisen, wegen derer die Sachsen-Anhalter am 6. Januar nicht arbeiten müssen, ebenfalls aus dem Morgenland stammen. Denn als seinerzeit die Erzählung entstand, wäre niemand auf die Idee gekommen, dass es auch im Abendland solche Weisen hätte geben können. Das Gerede von einem christlichen Abendland ist also historisch sehr brüchig, denn es unterschlägt, dass eben jenes Christentum keine europäische Religion ist, sondern einen weltumspannenden Anspruch hat. Die Globalisierung ist für das Christentum keine neue Erfahrung, was sich auch in der Flüchtlingspolitik zeigt.

Bereits zu DDR Zeiten engagierten sich sowohl evangelische wie auch katholische Christen über Partnerschaften für Gemeinden in Afrika. Das Friedensengagement der Kirchen war nicht selten verknüpft mit dem Blick auf die Spätfolgen der Kolonialpolitik und die Frage nach der eigenen Verantwortung, denn die Kirchen waren einst ein wichtiger Bestandteil des kolonialen Systems. Das war aus heutiger Sicht natürlich ein völlig unbiblisches Verhalten und wohl die Folge einer zu engen Verzahnung von Christentum und weltlicher Macht – eine ungute Verbindung, wie die blutige Geschichte des sogenannten christlichen Abendlandes zeigt.

Haltung der Kirchen im Kern des Christentums begründet

Dass nun die Kirchenleitungen in der aktuellen Flüchtlingsfrage eine so ziemlich eindeutige Haltung zeigen, liegt aber nicht an einer oft behaupteten Staatsnähe der Kirchen, sondern am theologischen Kern des Christentums. In den letzten Monaten soll es Spendenangebote von AfD Mitgliedern an Einrichtungen der Diakonie gegeben haben, mit der Beschränkung, das Geld bitte nur für Deutsche zu verwenden.

Dass die Diakonie solche Angebote ablehnt, ist nicht verwunderlich, denn es ist eine vergiftete Gabe. Die Diakonie würde ihre christlichen Grundsätze verraten, wenn sie bedürftige Menschen nach ihrer Herkunft sortierte. Nachlesen kann man das in der Bibel im Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums. Dort findet sich der Text über den barmherzigen Samariter, der schon in der Christenlehre gerne gelesen wird.

Austritt sollte Kirche nicht befriedigen

Wenn nun also der AfD-Landtagsabgeordnete Tobias Rausch seinen Austritt aus der evangelischen Kirche angekündigt hat, so ist das möglicherweise konsequent. Aber es ist kein Grund für die Kirchenleitung, sich ihrer theologischen Standhaftigkeit zu rühmen. Denn jeder Pfarrer wird bei seiner Einführung verpflichtet, niemanden der Gemeinde zurück zulassen. Die gesellschaftliche Spaltung beim Thema Flüchtlinge ist auch eine Folge der mangelnden politischen Kommunikation und dies spiegelt sich natürlich in den Kirchengemeinden wieder. Für eine Kirche, die auf die Macht des Wortes setzt, kann das kein befriedigender Umstand sein.

