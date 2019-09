Die jungen Leute sollen erst einmal was leisten? Haben sie, sagt unser Kolumnist: Sie haben einen Protesttag fürs Klima organisiert, in 165 Ländern weltweit. Demonstriert wurde auch in Magdeburg. Bildrechte: dpa

Riechen kann das Klima nicht, man kann es nicht schmecken oder spüren, wie etwa das Wetter. Klima sind Daten und Zahlen, über einen langen Zeitraum zusammengetragen. Das macht die Sache nicht einfach. Denn Politiker gehen davon aus, dass man Kompliziertes stark vereinfachen muss, um den Wähler nicht zu verwirren, was insbesondere dann gilt, wenn Entscheidungen anstehen, die mit unliebsamen Veränderungen einhergehen.

Das scheint beim Thema Klimaschutz klar der Fall zu sein.

Erst unter dem Eindruck der Europawahlergebnisse und den hohen Zustimmungsraten für die Grünen vor allem bei jüngeren Wählern entdeckten die Regierungsparteien ihr grünes Herz. Aber es ist ein riskantes Thema. Denn wer von Klimaneutralität redet, bekommt diese nicht kostenneutral. Letztendlich führt die Klimadebatte sehr schnell zu einer Verteilungsdebatte. Das wurde auch in den Kommentarspalten von MDR SACHSEN-ANHALT nach der Berichterstattung über die jüngste "Fridays for Future"-Aktion deutlich. So schrieb der Nutzer "faultier":

"Ich bin gar nicht einverstanden, das sich der MDR Sachsen Anhalt als Sprachrohr und Werber für diese Aktionen hergibt. Wir sind keine wohlhabenden Menschen in unserer Familie wir können und diesen Ökowahn finanziell nicht leisten wie viele ander Familien auch. Nehmen Sie Abstand und lassen Sie uns in Ruhe Leben. Wir können uns weder ein E-auto oder sogar mehrere oder eine Wärmepumpe zum Heizen leisten, am Ende landen wir wegen dem Ökowahn alle auf der Strasse wollen Sie das?"

Die Gegenthese lieferte eine ältere Frau, die mir am Freitag auf dem Magdeburger Domplatz sagte: "Unsere Generation hat es verbockt, jetzt müssen wir die Jungen unterstützen." Hier zeigt sich eine der Konfliktlinien und zwar die zwischen den Generationen. Wer heute 20 Jahre alt ist, hat sehr gute Chancen, das Jahr 2080 zu erleben. Für die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt ist das relativ egal, denn sie werden früher sterben.

Klimaschutz muss alle Politikbereiche bestimmen

Zum globalen Klimastreik waren Freitag weltweit Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Bildrechte: imago images/Jannis Große Wenn nun die Jüngeren den Älteren verantwortungsloses Handeln vorwerfen, dann reagieren die "Erwachsenen" mit den üblichen Vorwürfen: "Leistet erst mal was, bevor ihr Euch eine Meinung leisten könnt." Dabei haben die jungen Leute tatsächlich etwas geleistet, nämlich ein Protesttag organisiert und das in 165 Ländern weltweit. Anderen Aktionen, wie etwa Pegida, gelang das nicht. Dass es den Kindern mal besser gehen solle, das war einst ein Spruch, den man in sehr vielen Familien hörte.