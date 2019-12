Verharmlosung von Runen als Strategie

Da scheint es also Probleme in der politischen Bildung zu geben und das mit Sicherheit nicht nur in der CDU. Das zeigte sich übrigens auch in den sozialen Netzwerken, denn dort gab es eine erregte Diskussion, ob die sogenannte "Schwarze Sonne" überhaupt ein rechtsradikales Symbol sei. Diese Form der Verharmlosung von Runen, Hakenkreuzen und anderen Symbolen aus der NS-Zeit gehört seit langem zu den Strategien rechter Ideologen. Wer solche Debatten schon geführt hat, der weiß, wie mühselig es ist, dem zusammengestoppelten rechtsextremen Weltbild Paroli zu bieten.

Rechtsruck in der Landes-CDU?

Ich selber bin Robert Möritz nie begegnet, werde mich also zu ihm nicht äußern. Grundsätzlich finde ich es jedoch richtig und begrüßenswert, wenn es der CDU oder auch jeder anderen Partei gelingt, Menschen aus einer politisch radikalen Ecke wieder in das demokratische Spektrum zurückzuführen. Beispiele gibt es dafür in der bundesdeutschen Geschichte einige. Doch der Fall hätte wohl keine bundesdeutsche Aufmerksamkeit erlangt, schwelte da nicht im Hintergrund ein tieferes Problem.