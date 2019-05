Arbeitsmarkt Immer mehr Beschäftigte aus Polen und dem Baltikum

Knapp jeder fünfte von ihnen ist im sogenannten verarbeitenden Gewerbe beschäftigt, macht also zum Beispiel aus Rohstoffen Endprodukte. Knapp 18 Prozent der EU-Ausländer arbeiten in Lagern oder im Bereich Verkehr, gut elf Prozent auf dem Bau. Kay Senius: "Mehr als die Hälfte der in Sachsen-Anhalt beschäftigten EU-Ausländer sind Fachkräfte." Außerdem seien sie in Helferjobs oder als Zeitarbeiter im Einsatz.