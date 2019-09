Dem Arbeitspapier zufolge steht die Union mit den massiven Mitgliederverlusten nicht allein da. Auch die Linken haben in dieser Größenordnung Mitglieder eingebüßt. Derzeit gibt es rund 3.600 Linke in Sachsen-Anhalt – und genauso viele Sozialdemokraten. Die SPD hatte seit 2005 ein Minus von rund 1.100 Mitgliedern zu verzeichnen.

Die AfD existiert erst seit vier Jahren. Der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt zählt inzwischen 1.170 Mitglieder – Tendenz stets steigend. Die Grünen haben vergangenes Wochenende ihr 1.000 Mitglied aufgenommen, wie der Landesverband der Grünen in Sachsen-Anhalt MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte. Damit sind die Grünen doppelt so groß wie noch 2005. Cornelia Lüddemann, Fraktionsvorsitzende vom Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt, erklärt den Zuwachs so: