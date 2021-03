Orientierung an Sachzwängen

So wundert es also nicht, dass er kein Freund von Hauptsätzen ist. Kaum ein Satz, der nicht mit einem Einschub begleitet wird, welcher das bisher Gesagte wieder relativiert, oder aus einem anderen Blickwinkel einordnet, so dass man den Eindruck gewinnen kann, der Ministerpräsident würde die Fußnoten zu seinen Äußerungen gleich mit zitieren. Es ist der Versuch, diesen Sachzwängen umfänglich auf den Grund zu gehen, als Beleg, dass sein Regierungshandeln tatsächlich nur logisch sein kann.

Andererseits verschaffen ihm seine unideologischen Erklärungen eine gewisse politische Beinfreiheit. In der Corona-Krise wechselte er mehrfach die Seiten, vom Verfechter eines harten Lockdowns hin zu einen Sachsen-Anhaltischem Sonderweg, der dann aber von steigenden Infektionszahlen wieder ausgebremst wurde. Man kann ein solches Verhalten für opportunistisch halten, oder aber als Reaktion auf die virologischen Sachzwänge. Auch in der Flüchtlingsdebatte stand er erst hinter der Kanzlerin, um sich dann vorsichtig von ihr zu entfernen. Man dürfe als Politiker den Kontakt zum normalen Leben nicht verlieren, erklärt Haseloff. Man müsse wissen, wo in der Kaufhalle die Milch steht.

Seltene Einmischung in Selbstfindungsdebatten

Dennoch entspricht Reiner Haseloffs Politikstil in vielerlei Hinsicht nicht den gängigen Vorstellungen. Er ist weder volkstümlich noch klar in seinen Botschaften und schafft es dennoch, die stark auseinanderdriftenden Pole in der CDU hinter sich zu vereinen. Dabei hatten sich ja Sachsen-Anhalts Christdemokraten mehrheitlich für Friedrich März als CDU-Vorsitzenden ausgesprochen. Dessen Art Probleme zu lösen, durch Zuspitzung und Konfrontation mit einem lauten Knall, das ist jedoch nicht Haseloffs Führungsstil. Wer ihn allerdings fortgesetzt provoziert, kann schon mal vom Kabinettstisch verwiesen werden, wie unlängst der bisherige Kronprinz Holger Stahlknecht erfahren musste.