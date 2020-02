Die umstrittenen Äußerungen von Sachsen-Anhalts CDU-Fraktionsvize Lars-Jörn Zimmer zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD haben Konsequenzen. Zimmer lässt seine Funktion im Landesvorstand der CDU Sachsen-Anhalt ruhen – zunächst bis zur kommenden Vorstandswahl im November. Das gab der geschäftsführende CDU-Landesvorstand am Sonntag bekannt. So solle weiteren Schaden von der Partei und der Person abgewendet werden, hieß es.

Zimmer selbst erklärte, seine Aussagen im ZDF-Interview bei "Berlin direkt" seien geeignet gewesen, dahingehend interpretiert zu werden, dass sie geltenden Beschlüssen der Partei und Fraktion widersprechen. "Insofern waren diese Aussagen unklar formuliert und von mir so nicht beabsichtigt", so Zimmer.

CDU-Fraktionsvize Zimmer war am Sonntag vom geschäftsführenden Vorstand der CDU zum Gespräch geladen worden, um sich für seine Äußerungen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD zu verantworten. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht sagte am Montag, dass es eindeutige Beschlüsse der CDU gebe, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen würden. Es könne nicht sein, dass sich Einzelne, die in verantwortungsvollen Positionen seien, anders äußerten. "Das unterläuft eine Partei, das schadet uns allen", sagte Stahlknecht weiter.